دلایل استعفای معاون وزیرارتباطات/ ارائه دلیل درقالب پیشنهادبه وزیرجدید

دکتر کمال محامدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پایان دولت نهم و آغاز دولت دهم یکی از دلایل استعفای من در این مقطع زمانی بوده است.

وی همچنین افزود: البته دلایل مشروح استعفای خود را هنگام معرفی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پیشنهاداتی مطرح خواهم کرد.

محامدپور ادامه داد: این پیشنهادات در زمینه بهبود روند کار وزارتخانه است که باید با توجه به اسناد بالادستی و سند چشم انداز ICT در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، محامدپور در 20 خرداد ماه در یک همایش فناوری اطلاعات درباره وضعیت فناوری اطلاعات در کشور با بیان اینکه ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران چهار درصد است، اعلام کرده بود: ایران از نظر ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در منطقه در مقام پانزدهم و در شاخص توسعه ICT در جایگاه 92 دنیا قرار دارد.

وی همچنین در این همایش دسترسی به اینترنت پرسرعت را یکی از عوامل توسعه دانسته و اعلام کرده بود: سهم بخش ICT از GDP یا تولید ملی در سال 2000 را برابر 5/1 درصد و در سال 2004 برابر 4/2 درصد بوده است. متوسط این میزان در دنیا 5/7 درصد است. این اعداد نشانگر این است که سرمایه گذاری متناسبی در این زمینه در کشور صورت نگرفته و نگاه جدی به این مقوله نشده است.

معاون پیشین وزارت ارتباطات همچنین بهبود اینترنت کشور را خارج از محدوده وزارت ICT دانسته و گفته بود: بهبود شرایط اینترنت به عوامل ارزشی، اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد که در این زمینه لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا موانع در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها رفع شود

دکتر کمال محامد پور معاون پیشین آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات هفته گذشته استعفای خود را به دکتر محمد سلیمانی ارائه کرده بود. وزیر ارتباطات نیز ضمن پذیرش استعفای محامدپور، غلامعلی حسنی صدر را طی حکمی به سمت سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و امور بین الملل منصوب کرد.