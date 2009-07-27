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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۴

خرید 163 هزار تن گندم از کشاورزان همدانی

خرید 163 هزار تن گندم از کشاورزان همدانی

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: از ابتدای آغاز فصل برداشت در استان همدان، میزان 163 هزار تن محصول گندم از کشاورزان خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، شهرام پرورش پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در سال زراعی امسال بیش از 390 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم قرار گرفته است و پیش بینی می‌شود بیش از 538 هزار تن محصول از آن برداشت شود.

وی به میزان زمین‌های آبی و دیم همدان اشاره کرد و گفت: 99 هزار و 500 هکتار از یمن‌های آبی بوده و 291 هزار هکتار نیز به صورت دیم کشت می‌شود.

پرورش یادآور شد: تاکنون 32 درصد از مزارع آبی و 37 درصد از مزارع دیم برداشت شده است.

مدیر زارعت جهاد کشاورزی همدان تصریح کرد: برای برداشت گندم 955 دستگاه کمباین فعال هستند که ورود کمباین‌های سنگین جدید باعث کاهش ریزش هنگام برداشت محصول شده و میزان افت پایین آمده است.

وی همچنین به تنش‌های خشکی موثر بر روند تولید گندم در استان همدان اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان تولید گندم نسبت به برآورد اولیه 50 هزار تن کاهش داشته باشد.

پرورش عمده دلیل این امر را محدود بودن منابع آبی و تاثیر خشکسالی بیان کرد.

وی در پایان با ابراز رضایت از توسعه بیمه در مزارع گندم این استان اظهار داشت: امسال 63 هزار هکتار از مزارع آبی و 250 هزار هکتار از مزارع دیم زیر پوشش بیمه عمومی و خشکسالی قرار گرفته است.

کد مطلب 918890

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