خرید 163 هزار تن گندم از کشاورزان همدانی

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، شهرام پرورش پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در سال زراعی امسال بیش از 390 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم قرار گرفته است و پیش بینی میشود بیش از 538 هزار تن محصول از آن برداشت شود.
وی به میزان زمینهای آبی و دیم همدان اشاره کرد و گفت: 99 هزار و 500 هکتار از یمنهای آبی بوده و 291 هزار هکتار نیز به صورت دیم کشت میشود.
پرورش یادآور شد: تاکنون 32 درصد از مزارع آبی و 37 درصد از مزارع دیم برداشت شده است.
مدیر زارعت جهاد کشاورزی همدان تصریح کرد: برای برداشت گندم 955 دستگاه کمباین فعال هستند که ورود کمباینهای سنگین جدید باعث کاهش ریزش هنگام برداشت محصول شده و میزان افت پایین آمده است.
وی همچنین به تنشهای خشکی موثر بر روند تولید گندم در استان همدان اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود امسال میزان تولید گندم نسبت به برآورد اولیه 50 هزار تن کاهش داشته باشد.
پرورش عمده دلیل این امر را محدود بودن منابع آبی و تاثیر خشکسالی بیان کرد.
وی در پایان با ابراز رضایت از توسعه بیمه در مزارع گندم این استان اظهار داشت: امسال 63 هزار هکتار از مزارع آبی و 250 هزار هکتار از مزارع دیم زیر پوشش بیمه عمومی و خشکسالی قرار گرفته است.
نظر شما