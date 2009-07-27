علی‌اکبر افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 80 میلیون ریال در مناطق سطوه، طرود، سرحداث، ابرسج، میقان، نردین و خوارتوران بهره ‌برداری شد.

وی اظهار داشت: به منظور سهولت در تردد و حمل و نقل عشایر به مناطق ییلاقی طرح تعمیر، مرمت، تیغ‌ کشی و رفع سیل ‌بردگی 400 کیلومتر از راه‌های عشایری استان سمنان به اتمام رسید.

به گفته وی، همچنین با اعتبار 120 میلیون ریال چهار دهنه چشمه و خط انتقال با هزار و 500 متر در مناطق ییلاقی نردین و ابرسج شهرستان شاهرود بهسازی، اجرا و بهره ‌برداری شده است.

مدیر امور عشایر استان سمنان از طرح خرید دام عشایر این استان با قیمت مصوب خبر داد و افزود: اتحادیه تعاونی های عشایری استان سمنان با هدف قطع سودجویی های کلان، اقدام به خرید دام عشایر با قیمت بره به ازای هر کیلوگرم 90 هزار ریال با دو کیلوگرم دنبه و میش حذفی به ازای هر کیلوگرم 70 هزار ریال می کند .