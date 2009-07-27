احمد عزیزی "نیمه هوشیار" شد

زینب عزیزی خواهر بزرگتر احمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به بهبودی وی گفت:خوشبختانه خبر مسرتبخشی برایتان دارم. از روز گذشته هوشیاری احمد تکانی اساسی خورد و کارهایی انجام میدهد که در این مدت 5/1ساله به هیچ وجه نمیکرد. در واقع الان او به حالت نیمه هوشیار رسیده است.
وی در توضیح اعمالی که عزیزی انجام میدهد اضافه کرد: امروز که همزمان است با ولادت حضرت ابوالفضلالعباس (ع) بر سر بالین او بودم و شعری را به این مناسبت خواندم که بلافاصله او بازوی من را گرفت، به حرف درآمد و گفت "به همه بگو که من حرف پزشکها را قبول ندارم، من خوب میشوم!" بعد هم به من اشاره کرد که بیا تا ببوسمت و من را بوسید و سپس لبخند بلندی زد.
خواهر احمد عزیزی با ابراز شگفتی همراه با شعف از این اتفاق، آن را "ناشی از عنایات حق تعالی" دانست و افزود: احمد الان دیگر بسیار روان با من حرف میزند و من هم کاملاً کلماتش را متوجه میشوم. پزشکانش هم از این تغییر بسیار خوشحال و به آینده او امیدوار شدهاند. خوشبختانه او از لحاظ جسمی الان دیگر هیچ مشکلی ندارد و مدتهاست که هیچگونه آنتی بیوتیکی مصرف نکرده است.
عزیزی به واکنش این شاعر به مسائل اطراف اشاره کرد و تاکید کرد: وضعیت فشار خون، ضربان قلب، وزن و تغذیه احمد هم به گفته پزشکان در حالت استیبل (مناسب) است و تنها نیاز به یک تکان اساسی دیگر دارد تا به حالت هوشیاری کامل برگردد.
خواهر احمد عزیزی در ادامه از مشاور وزیر بهداشت به سبب تامین بخشی از هزینههای درمانی او تقدیر و در عین حال از معاون فرهنگی وزارت ارشاد به جهت عملی نکردن وعدههایش در این خصوص گله کرد.
احمد عزیزی شاعر و مداح اهل بیت (ع) از 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی به کما رفته بود.
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