به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه در دو سانس 15 و 17 در موزه سینما اکران می‌شود. از دیگر سینماهای نمایش دهنده این فیلم می‌توان به سپیده، پردیس زندگی، آزادی، مجموعه فرهنگی اسوه و یکی از سینماهای شیراز اشاره کرد.

"تهران انار ندارد" مستندی تجربی و بلند است که تاریخ اجتماعی 200 ساله شهر تهران را با رویکردی طنز به تصویر کشیده است. این فیلم به نوعی یک کمدی موزیکال مستند و مفرح است که وجه کمدی آن بیشتر به گفتار طنز روی تصاویر آن برمی‌گردد.

این فیلم برنده چند جایزه از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شده که از جمله آنها می‌توان به سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی مستند بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر، بهترین مستند شهید آوینی و فیلم برگزیده تماشاگران اولین جشنواره سینما حقیقت اشاره کرد.

