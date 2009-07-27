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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

موزه سینما به سالن‌های نمایش "تهران انار ندارد" اضافه شد

موزه سینما به سالن‌های نمایش "تهران انار ندارد" اضافه شد

به دنبال استقبال از اکران مستند "تهران انار ندارد" ساخته مسعود بخشی، سالن نمایش موزه سینما از دیروز اکران این فیلم را شروع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه در دو سانس 15 و 17 در موزه سینما اکران می‌شود. از دیگر سینماهای نمایش دهنده این فیلم می‌توان به سپیده، پردیس زندگی، آزادی، مجموعه فرهنگی اسوه و یکی از سینماهای شیراز اشاره کرد.

"تهران انار ندارد" مستندی تجربی و بلند است که تاریخ اجتماعی 200 ساله شهر تهران را با رویکردی طنز به تصویر کشیده است. این فیلم به نوعی یک کمدی موزیکال مستند و مفرح است که وجه کمدی آن بیشتر به گفتار طنز روی تصاویر آن برمی‌گردد.

این فیلم برنده چند جایزه از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شده که از جمله آنها می‌توان به سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی مستند بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر، بهترین مستند شهید آوینی و فیلم برگزیده تماشاگران اولین جشنواره سینما حقیقت اشاره کرد.

کد مطلب 918907

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