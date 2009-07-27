واگذاری 16 دستگاه اتوبوس به بخش خصوصی در خراسان جنوبی

یدالله غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، از افزایش بهره وری ناوگان خصوصی نسبت به دولتی به عنوان یکی از مزایای خصوصی سازی یاد کرد و افزود: تاکنون تعداد هفت دستگاه اتوبوس در این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده است و امیدواریم تا پایان مردادماه این تعداد به 16 دستگاه افزایش یابد.

وی با ابراز تاسف از اینکه این روند در بیرجند با یک سال تاخیر آغاز شده است، بیان داشت: در آبان ماه 85 دستورالعمل واگذاری ناوگان اتوبوسرانی به کلیه نقاط کشور ابلاغ شده و در بیرجند با تاخیر چشمگیری در سال 86 و 87 عملی شده است.

غلامپور از رضایتمندی بیشتر شهروندان از بخش خصوصی نسبت به دولتی خبر داد و تاکید کرد: متولیان بخش خصوصی هرچه جدیت بیشتری به خرج دهند به نفع خودشان بوده و در نتیجه تمام تلاش خود را برای جلب نظر مسافر به کار می گیرند.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی خراسان جنوبی در پایان افزایش خدمات به شهروندان، کاهش زمان انتظار مسافر و وقت شناسی بیشتر رانندگان را از دیگر مزایای این طرح دانست و یادآور شد: در حال حاضر ما آمادگی واگذاری اتوبوس به صورت نقد و اقساط به متقاضیان را داریم و افراد می توانند یک دستگاه اتوبوس را به قیمت 12 میلیون تومان به صورت نقد و اقساط طی دو سال خریداری کنند.