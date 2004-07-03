جعفر كاشاني : پيش بيني مي شد پرسپوليس به صاحب اصلي اش سپرده شود

به گزارش خبرنگار "مهر" درحاليكه رايزني هاي اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس ازهفته ها قبل آغازشده بود بالاخره زحمات آنها نتيجه داد ودادگاه تجديد نظرشعبه 34 با بررسي كلي پرونده مالكيت باشگاه پرسپوليس را دراختيارسازمان تربيت بدني قرارداد.

جعفركاشاني سنخنگوي باشگاه پرسپوليس درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بي اطلاعي ازصادرشدن چنين حكمي گفت : به هرحال پيش بيني مي شد كه پرسپوليس به صاحب اصلي اش كه همان سازمان تربيت بدني است سپرده شود وخوشحاليم ازاينكه بالاخره پدر پرسپوليس مشخص شد و بسياري ازمشكلات اين تيم به واسطه اين راي حل خواهد شد.

لازم به ذكر است محمد درخشان معاون حقوقي سازمان تربيت بدني در گفت و گوي اختصاصي روز جمعه خود با خبرگزاري "مهر" از مالكيت باشگاه پرسپوليس در سازمان تربيت بدني خبر داده بود.