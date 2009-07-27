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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

9 مدال دستاورد تکواندوکاران اسلامشهر در تورنمنت مالزی

9 مدال دستاورد تکواندوکاران اسلامشهر در تورنمنت مالزی

تیم تکواندو نوجوانان اسلامشهر که به نمایندگی از تکواندو ایران در تورنمنت مالزی شرکت کرده بود موفق به کسب 9 مدال رنگارنگ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابتهای بین المللی آزاد مالزی با حضور 700تکواندوکاردر قالب 32 تیم از 18 کشور جهان طی روزهای سوم و چهارم مردادماه در استادیوم بدمینتون کوالالامپور برگزار شد.

تیم تکواندو نوجوانان اسلامشهر که به نمایندگی از استان تهران در رده های سنی نونهالان ، نوجوانان و جوانان در این پیکارها شرکت نمودند موفق به کسب 9 مدال طلا، نقره و برنز شد. 

مسعود کاظمی و مهدی کشانی به مدال طلای این رقابتها دست یافتند، میلاد علی زاده، محمدعلی اسکندر زاده و افشین طالاری مدال نقره را از آن خود کردند و محمد آقا بابایی، جعفر خلیل زاده ، حامد باربد و میثم طاهری به مدال برنز بسنده کردند.

ریحانه بیات، محمدرضا قائمه، میثم بابایی، سعید اکبری، مرتضی غیاثی و امیرکمربندی نیز با حذف از دور رقابتها از کسب مدال بازماندند.

خیراله قلی زاده و حسین عزیزی هدایت این تیم را بر عهده داشتند.

کد مطلب 918924

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