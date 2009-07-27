9 مدال دستاورد تکواندوکاران اسلامشهر در تورنمنت مالزی

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابتهای بین المللی آزاد مالزی با حضور 700تکواندوکاردر قالب 32 تیم از 18 کشور جهان طی روزهای سوم و چهارم مردادماه در استادیوم بدمینتون کوالالامپور برگزار شد.

تیم تکواندو نوجوانان اسلامشهر که به نمایندگی از استان تهران در رده های سنی نونهالان ، نوجوانان و جوانان در این پیکارها شرکت نمودند موفق به کسب 9 مدال طلا، نقره و برنز شد.

مسعود کاظمی و مهدی کشانی به مدال طلای این رقابتها دست یافتند، میلاد علی زاده، محمدعلی اسکندر زاده و افشین طالاری مدال نقره را از آن خود کردند و محمد آقا بابایی، جعفر خلیل زاده ، حامد باربد و میثم طاهری به مدال برنز بسنده کردند.

ریحانه بیات، محمدرضا قائمه، میثم بابایی، سعید اکبری، مرتضی غیاثی و امیرکمربندی نیز با حذف از دور رقابتها از کسب مدال بازماندند.

خیراله قلی زاده و حسین عزیزی هدایت این تیم را بر عهده داشتند.