12 میلیارد پوند هزینه پنهان انگلیس در جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در مطلبی در خصوص ارزیابی هزینه های پنهان انگلیس در جنگ افغانستان از سال 2001 تا کنون نوشت: با مبلغی معادل 12 میلیارد پوند می توان 23 بیمارستان جدید ساخت و یا 60 هزار معلم جدید یا 77 هزار پرستار را استخدام کرد.

ارتش انگلیس هشدار داده است که شاید چندین سال متوالی برای بازسازی افغانستان طول بکشد و مبلغ هنگفتی را باید برای کمک به این کشور هزینه کرد.

یک مقام ارشد در ارتش انگلیس اعلام کرد که ارتش این کشور تلاشهای زیادی را برای بازسازی افغانستان انجام داده است اما این جنگ نتایج تلخی را در برداشته داشت که جبران آن کار دشواری است.

این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت: سرمایه گذاری وزارت دفاع انگلیس در جنگ افغانستان از 221 میلیون پوند در سال 2001 و 2002 به 49.3 میلیارد پوند در سال جاری افزایش یافت.

اخیرا مقامات دولتی انگلیس، کمیته دفاعی وزارت این کشور را به دلیل تخصیص هزینه های اضافی امنیتی برای انتخابات محلی افغانستان و پرسنل نظامی خنثی سازی بمب مورد انتقاد قرار دادند.

همچنین انگلیس هزینه های هنگفتی را برای طرح جبران نیروهای مسلح در افغانستان صرف کرده است که این طرح از نظامیان انگلیسی ای حمایت می کند که از آوریل سال 2005 در طول ماموریت خود در افغانستان زخمی، بیمار و یا کشته شدند.

براون نخست وزیر انگلیس اخیرا گفته که در ماه اکتبر به بررسی کاهش تعداد نیروها در افغانستان خواهیم پرداخت، اما سیاستمداران بلندپایه حزب کارگر بر این موضوع پافشاری کردند که هم اکنون باید تعداد سربازان در افغانستان را کاهش داد زیرا در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری حملات شورشیان طالبان افزایش یافته است و هر روز سربازان انگلیسی زیادی در این کشور کشته می شوند.