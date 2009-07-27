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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۶

"شیعه‌شناسی" منتشر شد

بیست و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی با موضوع الهیات و جامعه‌شناسی شیعیان جهان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضای گفتمانی تدوین بحارالانوار در عصر صفوی، نظامهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شیعه در آستانه غیبت تا پایان قرن پنجم، تاریخ فاطمیان از دیدگاه تقی الدین مقریزی، آرایه های داستانی منابع عصر صفوی و رسمیت تشیع در ایران و وضو از نگاه فقه القران شیعه از جمله مباحث طرح شده در این شماره شیعه شناسی هستند .

بیست و چهارمین شماره فصلنامه شیعه شناسی به صاحب امتیازی مؤسسه شیعه شناسی و سردبیری دکتر سیدرضا مؤدب و مدیرمسئولی دکتر محمود تقی زاده داوری منتشر شده است .

فصلنامه شیعه شناسی فصلنامه ای علمی پژوهشی است که با هدف ارائه متمرکز تحقیقات انجام شده در عرصه های مختلف شیعه پژوهی، اللهیات، تاریخ و جامعه شناسی شیعیان جهان منتشر می شود .

کد مطلب 918940

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