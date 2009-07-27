جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان برای برگزاری انتخابات فراکسیونی

محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه این جلسه ساعت 5 بعد ازظهر امروز دوشنبه برگزار می شود، گفت: برخی اعضای فراکسیون اصولگرایان معتقدند اعضای شورای مرکزی در سال دوم باید از طریق مجمع عمومی انتخاب شوند . این درحالی است که اعضای شورای مرکزی در سال اول به صورت استانی انتخاب شده اند.

وی مهمترین محور مباحث امروز جلسه شورای مرکزی را بررسی همین موضوع عنوان کرد و گفت: درصورتی که فرصتی باقی بماند درخصوص چگونگی ورود فراکسیون در بررسی صلاحیت اعضای کابینه دهم که درهفته های آتی معرفی خواهند شد نیز بحث می شود.

میرتاج الدینی گفت: فراکسیون هنوز تصمیمی برای بررسی اتفاقات اخیر در حوزه دولت و برکناری وزیران توسط رئیس جمهور در روزهای پایانی عمر دولت، نگرفته است.

این نماینده مجلس از اظهار نظر شخصی در این باره نیز خودداری کرد.