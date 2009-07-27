رقابتهای سطح یک و دو ژیمناستیک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای سطح بندی ژیمناستیک ایران در بخش پسران در دو بخش سطح یک و دو از دوم تا پنجم مردادماه به میزبانی استان اصفهان برگزار شد که در نهایت در هر دو بخش مازندرانی ها عناوین قهرمانی را از آن خود کردند.

نتایج این رقابتها در بخش انفرادی در مجموع شش وسیله و قهرمان قهرمانان بدین ترتیب است:

سطح یک: 1- سید رضا میرمحمدی از مازندران 2- حمید عامری از گلستان 3- سید سامان صادقی و سجاد طاهریان از مازندران

سطح دو:1- علی ایازی از مازندران 2- رضا ذبیحی از مازندران 3- نیما بیگ دلومه از قزوین

در بخش تیمی نیز در سطح یک مازندران قهرمان شد، گلستان دوم و استان مرکزی در رده سوم ایستاد. در بخش تیمی سطح دو نیز مازندران بر سکوی قهرمانی ایستاد، تهران دوم و اردبیل عنوان سوم را کسب کرد.

این رقابتها در رده سنی نوجوانان و بمنظور پشتوانه سازی تیم های ملی هر ساله و براساس وضعیت ورزشکاران چندین مرتبه برگزار می شود. ورزشکاران برگزیده در اردوهای منتخبین فدراسیون شرکت می کنند.

اولین دوره مسابقات سطح بندی بانوان کشوردر سال 88 نیز از 28 مرداد ماه به مدت یک هفته در سنندج برگزار می شود.