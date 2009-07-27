مکزیک با درهم شکستن آمریکا قهرمان "گلدکاپ" شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم فوتبال مکزیک شب گذشته در حضور 80 هزار تماشاگر ورزشگاه "جاینتس" به پیروزی خاطره انگیز 5 بر صفر مقابل آمریکا دست پیدا کرد و برای پنجمین بار فاتح رقابت های "کونکاکاف گلدکاپ" شد.

این شکست به رکورد 58 بازی بدون شکست آمریکایی ها در دیدارهای خانگی پایان داد. برای مکزیک در این دیدار جراردو تورادو (56 - پنالتی)، جیوانی دوس سانتوس (62)، کارلوس ولا (66)، اسرائیل کاسترو (78) و گیلرمو فرانکو (90) گلزنی کردند.

رقابت های "گلدکاپ" با حضور 12 تیم منطقه کونکاکاف در سه گروه چهار تیمی برگزار شد.