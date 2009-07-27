  1. سیاست
  2. سایر
۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

ورود مجلس به موضوع بازداشتها/

کمیته ویژه بررسی بازداشتها مشخص شد/احتمال ورود نماینده‌ای از فراکسیون اقلیت

هشت نفر از اعضای کمیسیون های امنیت ملی ، قضایی و آموزش مجلس به عضویت کمیته ویژه بررسی موضوع بازداشت های اخیر در آمدند و احتمال حضور نماینده ای از فراکسیون اقلیت مجلس نیز در این فهرست وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دستور رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر، کمیته ویژه‌ای مرکب از اعضای کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی و نمایندگانی از کمیسیون قضایی و آموزش و تحقیقات مجلس به منظور بررسی این موضوع از جمله بازدید از زندانها  تشکیل شده است .

در این کمیته حشمت الله فلاحت پیشه، پرویز سروری، امیر آقازاده، شبیب جویجری، جواد جهانگیرزاده ، محمد کرمی‌راد، فرهاد تجری و حسن دوگانی  حضور دارند.

به گزارش مهر ، ترکیب این کمیته هنوز قطعی نشده و علی لاریجانی حکم مربوط به آن را امضا نکرده است و انتظار می رود اعضایی از فراکسیون خط امام (اقلیت) مجلس نیز که به شدت پیگیر موضوع هستند به این کمیته افزوده شوند .

 

 

 

 

 

کد خبر 918948

