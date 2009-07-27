به گزارش خبرنگار مهر، در پی دستور رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر، کمیته ویژه‌ای مرکب از اعضای کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی و نمایندگانی از کمیسیون قضایی و آموزش و تحقیقات مجلس به منظور بررسی این موضوع از جمله بازدید از زندانها تشکیل شده است .

در این کمیته حشمت الله فلاحت پیشه، پرویز سروری، امیر آقازاده، شبیب جویجری، جواد جهانگیرزاده ، محمد کرمی‌راد، فرهاد تجری و حسن دوگانی حضور دارند.

به گزارش مهر ، ترکیب این کمیته هنوز قطعی نشده و علی لاریجانی حکم مربوط به آن را امضا نکرده است و انتظار می رود اعضایی از فراکسیون خط امام (اقلیت) مجلس نیز که به شدت پیگیر موضوع هستند به این کمیته افزوده شوند .