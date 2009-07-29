دکتر علی اکبری ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نشریات علوم پزشکی دارای رتبه علمی - پژوهشی هستند و کمیسیون نشریات توانسته است با سرعت بیشتری مجوزهای لازم برای نشریات را بررسی کند به طوریکه در یک سال گذشته 23 نشریه جدید به مجموعه نشریات علوم پزشکی پیوسته اند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 146 نشریه علوم پزشکی در کشور وجود دارند و 20 نشریه جدید نیز مجوز اولیه را دریافت کرده اند و در انتظار تصویب نهایی دریافت مجوز نشریه هستند.

اکبری ساری گفت: تعداد نشریات علوم پزشکی حاضر در Embase از هشت نشریه به 26 نشریه، تعداد نشریات حاضر در نمایه نامه Scopus از دو نشریه به 21 نشریه و نشریات حاضر در نمایه نامه index copernicus نیز از 20 نشریه به 124 نشریه افزایش داشته است.

وی گفت: در حال حاضر از 146 نشریه علوم پزشکی کشور 18 نشریه در نمایه نامه بین المللی ISI و 6 نشریه در Pubmed حضور دارند.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با اشاره به اهمیت نمایه شدن مجلات ایرانی در نمایه نامه های بین المللی یادآور شد: با توجه به تلاش ایران برای رسیدن به قله هدف در افق 1404 و دستیابی به رتبه اول تولید علم در منطقه باید تولید علم ایران با شتاب مناسبی پیش برود تا به این هدف دست یابیم از همین رو زمانی که مقاله یک محقق ایرانی وارد نمایه بین المللی می شود، می تواند آمار تولید علم ایران را تا حدود چهار بار بیشتر افزایش دهد.

وی در خصوص تعداد نشریات علوم پزشکی کشور حاضر در نمایه نامه بین المللی ISC گفت: 65 نشریه ایرانی در حوزه علوم پزشکی تاکنون در نمایه نامه ISC نمایه شده اند.