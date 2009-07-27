پاپ برای پدربزرگها و مادربزرگهای جهان دعا کرد

پاپ برای پدر و مادربزرگهای جهان دعا کرد

بندیکت شانزدهم رهبر کاتوکلیکهای جهان در مراسم عبادی عید پدربزرگ و مادربزرگ مسیح برای تمام پدربزرگها و مادربزرگهای جهان دعای خیر کرد و نقش آنها را در آموزش متذکر شد. کلیسای کاتولیک روز گذشته برگزار کننده جشن حضرت عمران و همسرش به عنوان والدین حضرت مریم بود که پاپ برای بزرگداشت آن گفت: این جشن باعث می شود ما به موضوع آموزش و جایگاه مهم آن در کارهای دینی فکر کنیم، برای پدربزرگ و مادربزرگ آنها که شاهد و امانت دار ارزشهای بنیادین زندگی هستند دعا کنیم.

استفاده مشترک از جام مقدس در شهری در بریتانیا ممنوع شد

منطقه کاتولیک شهر پلیماث در بریتانیا استفاده از جام مشترک در مراسم عشای ربانی و نوشیدن تمام شرکت کنندگان در مراسم از یک جام را ممنوع اعلام کرد تا بتواند به محدود کردن گسترش آنفلوآنزای خوکی کمک کنند. این منطقه کاتولیک در مراسم عشای ربانی تنها نان مقدس را به نیایشگران می دهد. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرده بود که آنفلوآنزای خوکی به 160 کشور جهان رسیده و امکان دارد دو میلیارد نفر ظرف دو سال آینده به آن مبتلا شوند.

ارزش افزوده بر مالیات انجیل در اوکراین حذف می شود

دولت اوکراین در پیش نویس یک قانون پیشنهاد کرده که ارزش افزوده بر مالیات هنگام وارد کردن انجیل کتاب مقدس مسیحیان توسط سازمانهای دینی ثبت شده، حذف شود. پیش نویس این قانون به دنبال دیدار نخست وزیر اوکراین با شورای کلیساها و نهادهای دینی اوکراین تنظیم شد.

انتشار کتابی درباره دالایی لاما برای درک بودیسم

سوم پی راچان از علما و آموزگاران بودائی اخیرا کتابی درباره دالایی لاما رهبر معنوی بودائیان تبت تحت عنوان " دالایی لاما: یک تحقیق" منتشر کرده که براساس اظهارات ناظران و تحلیلگران می تواند به درک بهتر دانشمندان از آئین بودیسم کمک کند .