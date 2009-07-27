به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه نامه در قالب 26 عنوان مطلب پیرامون حضرت ابوالفضل(ع) از جمله آیینه تمام نمای علی، ازدواج حضرت علی با ام البنین، ام البنین مظهر ایمان و فضیلت، نامگذاری حضرت ابوالفضل، عباس نشان شجاعت و صلابت، تهیه شده است .

کنیه حضرت عباس، ماه بنی هاشم، ترس ام البنین بر عباس، مقام عباس و اخلاص ام البنین، تربیت در خانه نور، علم ومعرفت عباس تک سوار عشق از دیگر مطالب این ویژه نامه هستند .

ویژه نامه اینترنتی حضرت عباس(ع) از طریق آدرس اینترنتی http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5124&id=46310 قابل دسترسی است .







