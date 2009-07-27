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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

ویژه‌نامه اینترنتی حضرت ابوالفضل(ع) منتشر شد

ویژه‌نامه اینترنتی حضرت ابوالفضل(ع) منتشر شد

همزمان با سالروز ولادت اسوه صبر و ایثار حضرت عباس(ع)، ویژه‌نامه‌ای از سوی پژوهشگران و محققان پایگاه اینترنتی حوزه بر روی این شبکه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه نامه در قالب 26 عنوان مطلب پیرامون حضرت ابوالفضل(ع) از جمله آیینه تمام نمای علی، ازدواج حضرت علی با ام البنین، ام البنین مظهر ایمان و فضیلت، نامگذاری حضرت ابوالفضل، عباس نشان شجاعت و صلابت، تهیه شده است .

کنیه حضرت عباس، ماه بنی هاشم، ترس ام البنین بر عباس، مقام عباس و اخلاص ام البنین، تربیت در خانه نور، علم ومعرفت عباس تک سوار عشق از دیگر مطالب این ویژه نامه هستند .

 ویژه نامه اینترنتی حضرت عباس(ع) از طریق آدرس اینترنتی  http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5124&id=46310  قابل دسترسی است .

 
 
 

کد مطلب 918955

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