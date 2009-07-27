بخش "رسانه و امنیت" هم به جشنواره مطبوعات اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه تصریح شده است: از آنجا که مقرر شد عنوان "رسانه و امنیت" به بخش ویژه شانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها افزوده شود علیهذا همکاران شاغل در روزنامه های کثیرالانتشار، مطبوعات محلی، خبرگزاریها و سایتهای اینترنتی می‌توانند آثاری را که در این زمینه از فروردین ماه سال 1387 تا شهریور ماه سال 1388 به رشته تحریر درآورده‌اند به این دبیرخانه ارسال کنند.

در این اطلاعیه آمده است: آثار رسیده در این حوزه با همکاری دو جانبه داوران معرفی شده از سوی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و جشنواره مطبوعات در مرحله میانی مورد بررسی قرار می‌گیرند و کمیته داوری نهایی جشنواره نسبت به معرفی برگزیدگان نهایی این عنوان، اقدام خواهد کرد.

مهلت ارسال آثار به این جشنواره پنجم شهریور ماه به اتمام می‌رسد.