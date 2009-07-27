ستاد سلامت ساری تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر ساری صبح دوشنبه در نخستین جلسه این ستاد اظهار داشت: این ستاد به منظور بررسی هرچه بیشتر وضعیت بهداشتی مرکز استان و برنامه ریزی مناسب در راستای بهبود آن تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: ستاد سلامت با عضویت کارشناسی از مرکز بهداشت، شهرداری، فرمانداری و بنا به ضرورت، سایر دستگاهها از جمله دامپزشکی و آب و فاضلاب با این ستاد همکاری خواهند داشت.

باقری، مبارزه با رهاسازی فاضلابهای خانگی به معابر و جوی های کنار خیابان، برنامه ریزی زمان بندی شده برای بهسازی و ساماندهی نهرهای متروکه و جاری در سطح شهر، مبارزه مستمر با جوندگان وحشی از قبیل موش را از اهم اهداف تشکیل ستاد سلامت مرکز استان ذکر کرد.

به گفته این عضو شورای اسلامی شهر ساری، نظارت بر عملکرد واحد سد معبر در جهت مبارزه با عرضه و فروش مواد غذایی به صورت بدون مجوز و غیربهداشتی و نظارت مستمر بر نحوه جمع آوری زباله و رفت و روب معابر در تمامی سطوح شهری از وظایف اولیه این ستاد است.

شهر ساری مرکز مازندران حدود نیم میلیون نفر جمعیت دارد.