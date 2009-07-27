افزایش غلظت آلاینده منواکسیدکربن نسبت به روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاه آزادی به لحاظ منوکسید کربن در سایر نقاط در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

بر اساس گزارش هواشناسی، آسمان تهران صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به از منطق پر تردد و شلوغ در شرایط سالم باقی بماند. در این گزارش از سوی مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا به کلیه بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان و خردسالان توصیه شده در هوای آزاد تردد نکنند.