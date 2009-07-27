858 قرارداد در شرکتها و نواحی صنعتی استان قزوین منعقد شد

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: اگر چه رویکردهای گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ داشت اما اکنون کسب و کار کوچک و احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت صنایع کوچک به سیاستهای توسعه صنعتی تبدیل شده است.

وی افزود: بر همین اساس بهبود ارتباطات شبکه‌ای با تاکید برحمایتهای غیرمستقیم، همکاری برای تقویت، یادگیری و نوآوری، افزایش سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ وتقویت مثلث همکاری خوشه ‌های دولت و دانشگاه مورد تاکید قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین بیان کرد: خوشه‌های صنعتی می ‌توانند موتور محرک اقتصاد منطقه ‌ای و ملی باشند، زیرا در نتیجه شناسایی و تقویت این خوشه‌ ها بنگاه ‌های درون خوشه با بازدهی بیشتر واستفاده تخصصی ‌تراز امکانات و اولویتهای موجود فعالیت می ‌کنند.

ناصحی تاکید کرد: بازده زمانی واکنش این خوشه‌ها نسبت به بازار بسیار کمتر از حالتی خواهد بود که به صورت انفرادی فعالیت می‌کنند و استقرار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی یک محیط رقابتی پویا و سالم از صنایع همگون ایجاد می‌ کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین با اشاره به تعداد قراردادهای منعقد شده در شهرکهای صنعتی قزوین اعلام کرد: هم اکنون در شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین 858 قرارداد با سرمایه‌ گذاری بالغ بر 13 هزار و 148 میلیارد ریال و اشتغالزایی 31 هزار و 35 نفر با متقاضیان منعقد شده است.

ناصحی عنوان کرد: از این تعداد 386 واحد تولیدی و صنعتی با بیش از چهار هزار و 772 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغالزایی 10 هزار و 792 نفر، پروانه بهره‌ برداری دریافت کرده اند.