دام دو گانه آمریکا برای اعراب و مسلمین/ اوباما دنباله روی تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، علامه فضل الله یکشنبه در سخنانی در بیروت با هشدار به اعراب و مسلمین، از دام دوگانه آمریکا برای آنان خبر داد.

مرجع عالیقدر شیعیان لبنان در توضیح این امر اظهار داشت: در هفته های اخیر شاهد القای این توهم واهی و خیالی توسط اعضای دولت اوباما به اعراب و مسلمانان بوده ایم که سیاست های جدیدی توسط این دولت در منطقه دنبال می شود.

وی با ابراز نگرانی از دنباله روی واشنگتن از سیاست های تل آویو، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی علاوه بر اینکه حق بازگشت آوارگان را به رسمیت نمی شناسد، در صدد اخراج و آوارگی یک میلیون نفر دیگر از فلسطینیان مناطق 1948 است.

علامه فضل الله با اشاره وعده های واهی اوباما در مسئله گوانتانامو و افغانستان، از شکست وی در این دو مسئله و ادامه سیاست های "بوش" توسط اوباما خبر داد.

مرجع شیعه لبنانی خصومت آمریکا با ایران را به علت مسائل هسته ای دروغ دانست و افزود: سیاست های ایران در قبال مسئله فلسطین مهم ترین عامل این خصومت است.

وی تاکید کرد: کاملا مشخص است که واشنگتن نخواهد توانست با ایران قدرتمند در این مسئله به توافق برسد.