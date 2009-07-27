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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

علامه فضل الله هشدار داد :

دام دو گانه آمریکا برای اعراب و مسلمین/ اوباما دنباله روی تل آویو

دام دو گانه آمریکا برای اعراب و مسلمین/ اوباما دنباله روی تل آویو

یک عالم برجسته لبنانی با انتقاد از سیاست های اوباما، وی را دنباله روی طرح های صهیونیستی در خاورمیانه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، علامه فضل الله یکشنبه در سخنانی در بیروت با هشدار به اعراب و مسلمین، از دام دوگانه آمریکا برای آنان خبر داد.

مرجع عالیقدر شیعیان لبنان در توضیح این امر اظهار داشت: در هفته های اخیر شاهد القای این توهم واهی و خیالی توسط اعضای دولت اوباما به اعراب و مسلمانان بوده ایم که سیاست های جدیدی توسط این دولت در منطقه دنبال می شود.

وی با ابراز نگرانی از دنباله روی واشنگتن از سیاست های تل آویو، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی علاوه بر اینکه حق بازگشت آوارگان را به رسمیت نمی شناسد، در صدد اخراج و آوارگی یک میلیون نفر دیگر از فلسطینیان مناطق 1948 است.

علامه فضل الله با اشاره وعده های واهی اوباما در مسئله گوانتانامو و افغانستان، از شکست وی در این دو مسئله و ادامه سیاست های "بوش" توسط اوباما خبر داد.

مرجع شیعه لبنانی خصومت آمریکا با ایران را به علت مسائل هسته ای دروغ دانست و افزود: سیاست های ایران در قبال مسئله فلسطین مهم ترین عامل این خصومت است.

وی تاکید کرد: کاملا مشخص است که واشنگتن نخواهد توانست با ایران قدرتمند در این مسئله به توافق برسد.

کد مطلب 918973

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