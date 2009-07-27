تیم فوتسال امید ایران به قطر می رود/ تایلند هفته اول مهرماه به تهران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال امید ایران که خود را برای حضور در بازیهای داخل سالن آسیا آماده می کند، روز یکشنبه اول شهریورماه عازم دوحه می شود و فردای آن روز مقابل تیم ملی فوتسال قطر صف آرایی خواهد کرد.

امیدهای فوتسال ایران دومین دیدار دوستانه خود مقابل تیم ملی فوتسال قطر را روز سه شنبه سوم شهریورماه برگزار می کنند و پس از آن به ایران باز می گردند تا مراحل آماده سازی خود را در کمپ تیم‌های ملی از سر گیرند.

"بازیهای داخل سالن آسیا از هشتم آبانماه سالجاری در ویتنام آغاز می شود و تا هفدهم همین ماه ادامه می یابد."

شاگردان ژوراندیرو در ادامه برنامه‌های آماده سازی خود برای شرکت در بازیهای داخل سالن آسیا دو بازی تدارکاتی هم مقابل تایلند برگزار می کنند. این تیم که در خردادماه میزبان امیدهای فوتسال ایران بوده است، در هفته اول مهرماه به تهران می آید و در روزهای پنجم و ششم همین ماه مقابل شاگردان ژوراندیرو صف آرایی می کند.