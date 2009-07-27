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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

10 روستای چهارمحال و بختیاری از پوشش شبکه جهانبین بهره مند شدند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری از پوشش 10 روستای جدید توسط شبکه جهانبین سیمای این استان خبر داد.

عمران حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: با تلاش واحد تعمیرات و نگهداری فرستنده های تلویزیونی و  معاونت فنی این مرکز 10 روستای این استان از پوشش شبکه جهان بین با بهترین کیفیت بهرمند شدند.

وی افزود: اهالی شهر روستاهای جوزستان، سرتشنیز و قلعه تک، مارکده و کاهکش، دشتک، 12 امام و سرپیر و همچنین دوراهان و امام قیس شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، تحت پوشش برنامه های شبکه استانی جهان بین سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری  قرار گرفتند.

حیدری همچنین از تولید برنامه رادیویی "ورزش، نشاط، سلامت" از تولیدات شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری خبر داد و بیان داشت: این برنامه از ساعت شش و 30 دقیقه صبح هر روز به صورت مستمر روی آنتن می رود.

وی بیان کرد: این برنامه با هدف تشویق و ترغیب هم استانی های به ورزش صبحگاهی و همچنین انتقال علمی مباحث ورزشی به شنوندگان، معرفی قهرمانان و برترینهای ورزشی، ارتباط با مسئولان ورزش استان، معرفی ورزشهای مختلف و عملکرد هیئتهای ورزشی مربوطه در استان، استفاده از مباحث کارشناسی و تازه های ورزش تهیه و تولید می شود.

حیدری عوامل تولید این برنامه را سمیه علایی، مریم کریمی، سمیه ملک پور، مهدی هاشمی، شهناز نادری، مصطفی شفیعی، حسن مجیدی بر شمرد.

کد مطلب 918975

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