بازدید نمایندگان مجلس از زندان رجایی شهر مربوط به بازداشت های اخیر نیست

محمد مهدی شهریاری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: دیدار امروز تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس برنامه ای از پیش تعیین شده بوده و هماهنگی های آن نیز از قبل انجام شده است.

وی افزود: بررسی موضوع وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر از طریق کمیته ای که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل شده است پیگیری خواهد شد و برنامه های آن نیز مستقل از بازدید امروز نمایندگان از زندان ها است.

بنا بر گزارش مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز جاری از زندان رجائی شهر بازدید کردند و از نزدیک در جریان وضعیت زندانیان قرار گرفتند.