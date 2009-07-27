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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

شهریاری در گفتگو با مهر:

بازدید نمایندگان مجلس از زندان رجایی شهر مربوط به بازداشت های اخیر نیست

بازدید نمایندگان مجلس از زندان رجایی شهر مربوط به بازداشت های اخیر نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: بازدید امروز اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس از زندان رجایی شهر به موضوع بررسی های مجلس درخصوص وضعیت بازداشت شدگان اخیر مرتبط نیست.

محمد مهدی شهریاری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: دیدار امروز تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس برنامه ای از پیش تعیین شده بوده و هماهنگی های آن نیز از قبل انجام شده است.

وی افزود: بررسی موضوع وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر از طریق کمیته ای که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل شده است پیگیری خواهد شد و برنامه های آن نیز مستقل از بازدید امروز نمایندگان از زندان ها است.

بنا بر گزارش مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز جاری از زندان رجائی شهر بازدید کردند و از نزدیک در جریان وضعیت زندانیان قرار گرفتند.

زندان رجائی شهر کرج بزرگترین زندان خاورمیانه است و اغلب زندانیان آن دارای جرائم مهم و خطرناک هستند.
کد مطلب 918979

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