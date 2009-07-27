کارخانه سگمنت سازی خطوط مکانیزه متروی تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرک قطار شهری تهران و حومه در این مراسم گفت: کارخانه سگمنت سازی ، کارخانه پیشرفته تولید قطعات بتنی با مقاومت بالا است که در احداث تونل خط 7 متروی تهران با دستگاه تمام مکانیزه حفر تونل، مورد استفاده قرار می گیرد.

" محسن هاشمی " اظهارداشت: این کارخانه با زیرنایی بالغ بر 6 هکتار در منطقه علی آباد تهران احداث شده و روزانه ظرفیت تولید 20 حلقه را دارا است.

وی تصریح کرد: در طراحی و ساخت قالب ها از فناوری روز دنیا استفاده شده و قالب ها به سیستم ویبراتور و بخار برای فراوری بتن و تامین مقاومت 28 روزه مجهز است.

هاشمی با اشاره به این که پوشش دائمی تونل خط 7 مترو به وسیله نصب سگمنت ها تامین می شود بیان داشت: برای این خط ماشین پیشرفته حفاری خریداری و وارد شده است که می تواند سرعت حفاری را در مقایسه با روش های معمول در یک زمان کاری حدود 15 برابر افزایش دهد.

خط 7 متروی تهران به طول 27 کیلومتر و با 25 ایستگاه در واقع پل ارتباطی شمال غرب به جنوب شرق تهران است که از ایستگاه میدان بوستان منطقه سعادت آباد در شمال غرب تهران آغاز و با گذر از میدان صنعت و مجمعه بر میلاد و بیمارستان مبلاد از حاشیه بزرگراه شهید چمران به میدان توحید و بزرگراه شهید نواب صفوی متصل شده و از طریق خیابان های هلال احمر ، مولوی و ری به بزرگراه شهید محلاتی رسیده و در پایان با عبور از بزرگراه بسیج به منطقه قصر فیروزه و ورزشگاه تختی منتهی می شود.