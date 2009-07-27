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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

با حضور شهردار تهران

کارخانه سگمنت سازی خطوط مکانیزه متروی تهران افتتاح شد

کارخانه سگمنت سازی خطوط مکانیزه متروی تهران افتتاح شد

کارخانه سگمنت سازی خطوط مکانیزه متروی تهران رز دوشنبه با حضور "محمد باقر قالیباف" شهردار تهران و هیات همراه به طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرک قطار شهری تهران و حومه در این مراسم گفت: کارخانه سگمنت سازی ، کارخانه پیشرفته تولید قطعات بتنی با مقاومت بالا است که در احداث تونل خط 7 متروی تهران با دستگاه تمام مکانیزه حفر تونل، مورد استفاده قرار می گیرد.

" محسن هاشمی " اظهارداشت: این کارخانه با زیرنایی بالغ بر 6 هکتار در منطقه علی آباد تهران احداث شده و روزانه ظرفیت تولید 20 حلقه را دارا است.

وی تصریح کرد: در طراحی و ساخت قالب ها از فناوری روز دنیا استفاده شده و قالب ها به سیستم ویبراتور و بخار برای فراوری بتن و تامین مقاومت 28 روزه مجهز است.

هاشمی با اشاره به این که پوشش دائمی تونل خط 7 مترو به وسیله نصب سگمنت ها تامین می شود بیان داشت: برای این خط ماشین پیشرفته حفاری خریداری و وارد شده است که می تواند سرعت حفاری را در مقایسه با روش های معمول در یک زمان کاری حدود 15 برابر افزایش دهد.

خط 7 متروی تهران به طول 27 کیلومتر و با 25 ایستگاه در واقع پل ارتباطی شمال غرب به جنوب شرق تهران است که از ایستگاه میدان بوستان منطقه سعادت آباد در شمال غرب تهران آغاز و با گذر از میدان صنعت و مجمعه بر میلاد و بیمارستان مبلاد از حاشیه بزرگراه شهید چمران به میدان توحید و بزرگراه شهید نواب صفوی متصل شده و از طریق خیابان های هلال احمر ، مولوی و ری به  بزرگراه شهید محلاتی رسیده و در پایان با عبور از بزرگراه بسیج به منطقه قصر فیروزه و ورزشگاه تختی منتهی می شود.

کد مطلب 918986

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