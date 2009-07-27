زمینه های همکاری مشترک میان خراسان رضوی و ساحل عاج بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با سفیر ساحل عاج با اشاره به توانمندیهای خراسان رضوی و ساحل عاج خواستار توسعه روابط اقتصادی میان دو منطقه شد و شناخت از ظرفیتهای دو طرف را لازمه تحقق این مهم خواند.

استاندار خراسان رضوی صنایع غذایی را از جمله توانمندی های خراسان رضوی معرفی کرد و با اشاره به تولید کاکائو و قهوه در ساحل عاج افزود: با سرمایه گذاریهای مشترک در حوزه صنایع غذایی دو کشور می توان زمینه های مناسب برای بهره وری بهتر از مواد اولیه غذایی را فراهم آورد.

وی با اشاره به توان فنی و مهندسی متخصصان استان و تولید مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد افزود: از طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت سرمایه گذاری می توان فعالیتهای بزرگی را در حوزه ساخت و ساز در ساحل عاج ساماندهی کرد.

محمدی زاده همچنین اعلام آمادگی کرد که کنسرسیومی از ایران و ساحل عاج زمینه های مختلف همکاری دو جانبه میان خراسان رضوی و ساحل عاج را بررسی و ضمن شناسایی ظرفیت ها زمینه را برای سرمایه گزاری و توسعه همکاریهای مشترک ایجاد کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمایل مسلمانان ساحل عاج جهت زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع) افزود: توسعه گردشگری زمینه توسعه اقتصادی است و باید با تسهیل شرایط سفر میان خراسان رضوی و ساحل عاج، گردشگری میان دو منطقه را رونق بخشید.

در این دیدار "تی ای تی راش لاسپسیون" سفیر ساحل عاج در تهران از حضور هیئت آستان قدس رضوی و شرکتهای ایرانی در این کشور استقبال کرد و گفت: به دلیل نیاز به ساخت انبوه مسکن، جاده و مسیرهای ارتباطی و سیستم های حمل و نقل عمومی و و بهره برداری مکانیزه از محصولات کشاورزی فرصت کار و فعالیت برای طرفهای ایرانی در ساحل عاج فراهم است.

در دیدار سفیر ساحل عاج با استاندار خراسان رضوی، حکیمان معاون اقتصادی آستان قدس رضوی و معاون دفتر نمایندگی شمال شرق وزارت امور خارجه نیز حضور داشت.

سفیر ساحل عاج در مدت حضور خود در مشهد از چندین واحد تولید کننده مواد غذایی و کشاورزی، دارو سازی و مراکز درمانی وابسته به آستان قدس رضوی بازدید و با تعدادی از فعالان اقتصادی در حوزه ساخت و ساز و تجارت گفتگو خواهد کرد.