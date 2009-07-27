گیلان استعدادهای بسیار مناسبی برای ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری دارد

ابوالقاسم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: اقلیم خاص و مناسب این استان و همچنین وجود دریا، کوه و جلگه های حاصلخیز در این خطه، قابلیت توسعه کشاورزی در بخشهای مختلف با توجه به حاصلخیزی خاک و میزان بارندگی مناسب سالانه و طبیعت مناسب و جذاب برای سرمایه گذاری در صنعت توریسم و اکوتوریسم از جمله این استعدادهای است.

وی همچنین همسایگی با کشورهای آسیای میانه و بازار سرمایه ای و تجاری مناسب این کشورها، وجود منطقه آزاد تجاری و صنعتی بندر انزلی و فرصت طلایی که این منطقه برای سرمایه گذاری در اختیار قرار می دهد، وجود شهرکها و نواحی صنعتی مناسب در اکثر شهرستانهای استان، افتتاح بزرگراه رشت قزوین در آینده نزدیک و سهولت دسترسی و نزدیکی به پایتخت، پروژه احداث راه آهن قزوین - انزلی - آستارا و اتصال این استان به راه آهن کشور در آینده نزدیک و ... از دیگر مزیتهای گیلان است.

رئیس اقتصاد و دارایی استان با اشاره به ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری گیلان افزود: این ستاد با هدف حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به سرمایه گذاری در استان دارند، تشکیل شده است که با نظارت و هماهنگی استاندار به فعالیت می پردازد.

نوری ادامه داد: تسهیل، تسریع، مشاوره و همکاری با علاقمندان به سرمایه گذاری در استان اعم از داخلی و خارجی، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و اطلاع رسانی، حمایت و هدایت سرمایه ها در جهت انجام فعالیتهای اقتصادی مولد و اشتغالزا با هدف رشد و توسعه استان همیشه سبز و سر افراز گیلان از برنامه های این ستاد است.