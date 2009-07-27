برداشت سالانه یک میلیارد مترمکعب آب از منابع زیر زمینی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی نعمت نژاد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات بندهای خاکی در سربیشه با اشاره به برداشت سالانه یک میلیارد و پنجاه میلیون متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی در استان گفت: بهره برداری در این استان بیش از تغذیه است و افت سالانه آب همچنان ادامه دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اضافه کرد: در حال حاضر در سطح استان سه سد رزه، سیاهو و فرقی قاین در بحث تامین آب در دست ساخت است.

وی به سدهای در دست بهره برداری این استان اشاره کرد و بیان داشت: سدهای حاجی آباد قاین، شهید پارسای سرایان، برون در فردوس سد تغذیه ای شوسف نهبندان، رکات بیرجند، دهانه رود زولسک، مزار سیدعلی و چهار فرسخ در نهبندان از جمله این سدها هستند که برای تغذیه سفره های آب زیر زمینی اجرا شده است.

نعمت نژاد در خصوص بندهای خاکی نیز با بیان اینکه این بندها به دلیل دولتی نبودن از طرف اشخاص حقیقی اجرا شده است، افزود: این بندها چون مشخصات فنی در آن اجرا نشده است باعث تخریب قنوات روستاهای پایین دست و به ویژه قنات روستای حاجی آباد مود شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کلیه مطالعات ساماندهی رودخانه های استان خراسان جنوبی در دست انجام است که تا سال آینده به اتمام می رسد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در پایان تعداد منابع آبی استان را هشت هزار و 260منبع ذکر کرد و یادآور شد: از این تعداد دو هزار و 747 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، هزار و 139 دهانه چشمه و چهار هزار و 374 رشته قنات هستند.

فرماندار شهرستان سربیشه نیز در این جلسه گفت: تخریب بندهای خاکی به دلیل عدم مشخصات فنی به کار رفته در آنها خسارات زیادی را هر ساله به اراضی و قنوات وارد می کند که باعث زیاد شدن هزینه های دولت می شود.

سیدعلیرضا حسینی افزود: برای پیشگیری از اینگونه حوادث باید ردیف بودجه ای در اعتبارات بخش کشاورزی منظور شود و در اجرای اینگونه بندها به شرط رعایت اصول فنی توسط مردم و کمکهای دولتی انجام شود.