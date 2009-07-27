هزار استاد بسیجی مهم ترین مسائل و چالش های کشور را بررسی می کنند

محسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری یازدهمین همایش علمی و پژوهشی که هشتم الی دوازدهم مرداد ماه در مشهد مقدس برگزار می شود گفت: این هم اندیشی بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و رسالت سازمان بسیج در قالب گروه های علمی اقتصاد و دارایی تجارت و بازرگانی، فناوری و اطلاعات، قرآن و عترت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، حقوق و قضا، نیرو، انرژی، صنایع و معادن، بیوتکنولوژی، کشاورزی، مدیریت و برنامه ریزی، مسکن و شهرسازی، سیاست خارجی و روابط بین الملل و دفاع و امنیت ملی برگزار می شود.

مدیر ارتباطات رسانه های یازدهمین هم اندیشی اساتید بسیجی ادامه داد: از اهداف همایش علمی و پژوهشی بررسی مسائل و چالش ها، راهکارها و نتایج فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی است که توسط کمیته های این همایش در قالب بسته هایی پیشنهادی در اختیار مسئولان عالی اجرایی کشور و مدیران دولت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ساماندهی و کاربردی کردن فعالیت های تحقیقاتی در نانو تکنولوژی، بررسی راهکارهای یکپارچه سازی برنامه های سیاست های انرژی کشور، چگونگی ساخت مسکن ارزان با کیفیت مناسب، پیامدهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و ارائه الگوی توسعه بر اساس مبانی اسلامی در جهت تحقق سند چشم انداز 20 ساله از جمله مسائلی است که در هم اندیشی اساتید بسیجی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی رویکرد اصلی همایش مذکور را غیر نظامی دانست و تصریح کرد: کمیته های پژوهشی 16 گانه، چالش های بخش های مختلف علمی را بررسی و راهکارهای خود را جهت بهبود و ساماندهی این عرصه ها ارائه خواهند کرد.