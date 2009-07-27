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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

با حضور احمدی نژاد؛

هزار استاد بسیجی مهم ترین مسائل و چالش های کشور را بررسی می کنند

هزار استاد بسیجی مهم ترین مسائل و چالش های کشور را بررسی می کنند

هزار نفر از اساتید بسیجی در یازدهمین هم اندیشی خود که با حضور رئیس جمهور هشتم تا دوازدهم مرداد ماه در مشهدبرگزار می شود مهم ترین مسائل و چالش های کشور را مورد بررسی قرار می دهند.

محسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری یازدهمین همایش علمی و پژوهشی که هشتم الی دوازدهم مرداد ماه در مشهد مقدس برگزار می شود گفت: این هم اندیشی بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و رسالت سازمان بسیج در قالب گروه های علمی اقتصاد و دارایی تجارت و بازرگانی، فناوری و اطلاعات، قرآن و عترت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، حقوق و قضا، نیرو، انرژی، صنایع و معادن، بیوتکنولوژی، کشاورزی، مدیریت و برنامه ریزی، مسکن و شهرسازی، سیاست خارجی و روابط بین الملل و دفاع و امنیت ملی برگزار می شود.

مدیر ارتباطات رسانه های یازدهمین هم اندیشی اساتید بسیجی ادامه داد: از اهداف همایش علمی و پژوهشی بررسی مسائل و چالش ها، راهکارها و نتایج فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی است که توسط کمیته های این همایش در قالب بسته هایی پیشنهادی در اختیار مسئولان عالی اجرایی کشور و مدیران دولت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ساماندهی و کاربردی کردن فعالیت های تحقیقاتی در نانو تکنولوژی، بررسی راهکارهای یکپارچه سازی برنامه های سیاست های انرژی کشور، چگونگی ساخت مسکن ارزان با کیفیت مناسب، پیامدهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و ارائه الگوی توسعه بر اساس مبانی اسلامی در جهت تحقق سند چشم انداز 20 ساله از جمله مسائلی است که در هم اندیشی اساتید بسیجی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی رویکرد اصلی همایش مذکور را غیر نظامی دانست و تصریح کرد: کمیته های پژوهشی 16 گانه، چالش های بخش های مختلف علمی را بررسی و راهکارهای خود را جهت بهبود و ساماندهی این عرصه ها ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 918996

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