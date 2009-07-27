قهرمان فوتسال قزاقستان به ایران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال فولادماهان اصفهان، نماینده ایران در نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا طی روزهای 15 و 16 شهریورماه در سالن پیروزی اصفهان مقابل تیم خیرات قزاقستان صف آرایی خواهد کرد.

این تیم قزاقستانی روز شنبه 14 شهریورماه به ایران می آید و طی اقامت خود در اصفهان دو بازی را مقابل قهرمان فوتسال ایران برگزار می کند.