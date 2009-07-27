قهرمان فوتسال قزاقستان به ایران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال فولادماهان اصفهان، نماینده ایران در نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا طی روزهای 15 و 16 شهریورماه در سالن پیروزی اصفهان مقابل تیم خیرات قزاقستان صف آرایی خواهد کرد.
این تیم قزاقستانی روز شنبه 14 شهریورماه به ایران می آید و طی اقامت خود در اصفهان دو بازی را مقابل قهرمان فوتسال ایران برگزار می کند.
به دنبال لغو سفر تیم فوتسال فولاد ماهان به لبنان برگزاری دو دیدار دوستانه با قهرمان قزاقستان می تواند محک خوبی برای نماینده فوتسال ایران در پیکارهای آسیایی باشد.
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