سرانه مصرف آب در کهگیلویه و بویراحمد 157لیتر بیش از سرانه جهانی

الله بخش نظر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: بر این اساس در این استان حدود 57 لیتر بیشتر از میانگین مصرف سرانه آب در کشور و 157 لیتر بیشتر از این سرانه دنیا، آب مصرف می شود.

وی بیان کرد: ضرورت دارد مردم استان به دلیل کاهش 44 درصدی نزولات آسمانی و پایین رفتن منابع زیرزمینی در مصرف آب صرفه جویی کنند تا شاهد جیره بندی آب نباشیم.

نظر پور یادآور شد: این شرکت به دلیل پوسیدگی شبکه های قدیمی وهدر روی آب شرب و به خاطر جلوگیری از افت فشار آب در طول روز و ذخیره سازی آب در مخازن آب شرب در ایامی که شهروندان مصرف ندارند اقدام به بستن شیرهای خروجی مخازن آب در استان کرده است.

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وی همچنین عنوان کرد: با توجه به وضعیت خشکسالی در سطح استان تاکنون عملیات حفاری 11 حلقه چاه با عمق 200 متر اجرا شده است و یا در حال اجرا می باشد.

نظرپور با بیان اینکه این شرکت 12 شهر و 70 روستای اقماری استان را با تعداد 82 هزار مشترک پوشش می دهد، بیان داشت: جمعیت بهره مند از آب آشامیدنی در سطح استان بالغ بر 5/98 درصد است 5/1 درصد دیگر را جمعیت حاشیه شهرها و همچنین مجتمع هایی که خلاف قوانین شهرسازی ساخته شده اند، تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: طول شبکه های توزیع آب استان 970 کیلومتر وحجم مخازن در مدار 63 هزار متر مکعب و تعداد چاههای در مدار 42 حلقه می باشد.

وی تأمین آب دراز مدت شهر یاسوج از محل سد تنگ سرخ وهمچنین تامین آب شهرهای دهدشت و سوق از محل سد کوثر را از جمله برنامه های کاری این شرکت عنوان کرد.