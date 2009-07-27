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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۵

سفر تیم ملی فوتسال برزیل به ارومیه لغو شد / 3 دیدار دوستانه در تهران

سفر تیم ملی فوتسال برزیل به ارومیه لغو شد / 3 دیدار دوستانه در تهران

برنامه سفر تیم ملی فوتسال برزیل به ارومیه برای رویارویی با تیم ملی کشورمان لغو شد و این 2 تیم فقط در تهران مقابل هم صف آرایی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال برزیل که طی روزهای پایانی شهریورماه سالجاری برای برگزاری سه دیدار تدارکاتی با تیم ملی کشورمان به ایران خواهد آمد، قرار بود برای آخرین بازی دوستانه خود مقابل ملی پوشان فوتسال ایران راهی ارومیه شود.

با وجود تایید شرایط سالن 6 هزارنفری غدیر ارومیه از سوی مسئولان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با توجه به زمان نامناسب پروازهای تهران به ارومیه سفر برزیلی‌ها به این شهر لغو شد.

بدین ترتیب تیم ملی فوتسال برزیلی طی روزهای سی‌ام شهریورماه تا یکم مهرماه سه دیدار تدارکاتی را مقابل تیم ملی فوتسال کشورمان در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 919002

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