چهار نمایش از چهارمحال و بختیاری به مرحله بازبینی تئاتر ماه راه یافت

محمدرضا سمیع در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: نمایشنامه های راه یافته به بخش بازبینی تئاتر ماه "طاقت حرف راست را داری" به نویسندگی احمد غلامی و کارگردانی بهارک اکبرپور و "مرگ درساعت مرغابی" به نویسندگی حمید رضا نعیمی و کارگردانی حسن مجیدی بوده که در بخش بازخوانی جشنواره پذیرفته شده است.‏

وی افزود: آثار "این کدوم پنجشنبه است" به کارگردانی اکبر دانیالی و نمایش "یک کودک یک سرباز" به کارگردانی ثریا امینیان نیز جهت اجرای عموم آماده و به دبیرخانه تئاتر ماه برای بازبینی معرفی شده است.

سمیع بیان داشت: سال گذشته نیز حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با نمایش "آخرین سماع" به کارگردانی حسن مجیدی در پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه حضور داشت است.

‏این کارشناس تئاتر عنوان کرد: جشنواره تئاتر ماه در حقیقت از نظر شکل همان مسیری را می رود که اغلب جشنواره های معتبر کشور می روند اما از نظر مفهومی با رویکرد معنوی و دینی با تئاتر برخورد می کند.