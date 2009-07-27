مرز سیستان و بلوچستان در پایلوت انسداد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان صبح دوشنبه در حاشیه آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی مازندران در جمع خبرنگاران افزود: مردم سیستان و بلوچستان از این پس در آرامش کامل به سر خواهند برد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس طرح پایلوت فوق قصد داریم تمامی مرزهای کشور را انسداد مرزی کرده و از ورود دشمنان به کشور جلوگیری کنیم.

جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه برنامه های ناجا برابر تقویم سالانه به صورت کوتاه و بلند مدت اجرایی می شود، تصریح کرد: موضوعاتی نظیر کاهش تصادفات و برخورد با جرائم سازمان یافته ماموریت دیگر ناجا در سال جاری است.

رادان با بیان اینکه به واسطه فرارسیدن ماه مبارک رمضان میزان تعطیلات تابستانه امسال در کشور یک ماه کمتر خواهد بود در عین حال پیش بینی کرد: سفرهای شهروندان کشور در مرداد ماه مضاعف شود.

وی با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی ناجا در یک ماه مانده به پایان سفرهای تابستان اقدامات ویژه ای در درون و برون شهرهای کشور برای حفظ امنیت و آرامش بیشتر مسافران خواهد داشت، اظهار داشت: همکاری مردم تا به امروز با پلیس سبب شده که میزان تصادفات جرحی، خسارتی و فوتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش محسوسی داشته باشد.

جانشین رئیس پلیس ناجا با بیان اینکه نگران میل به افزایش سفر مردم در روزهای پایانی فصل تابستان هستیم، اظهار داشت: امروز معتقدیم که بیش از 90 درصد مردم کشور نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی پایبند هستند.

رادان خاطرنشان کرد: پلیس در این ایام از حرکت خودروها با سرعتهای نابجا و انحراف به چپ رانندگان خاطی جلوگیری خواهد کرد و با رانندگان خطرساز در یک ماه باقیمانده نیز برخورد شدیدتری می شود.

وی بیان داشت: ضمن اعمال قانون برای رانندگان خاطی در جاده های کشور، خودروی آنان نیز متوقف شده و در پارکینگ برای مدتی نگهداری خواهد شد.

رادان به منظور معرفی فرمانده جدید انتظامی مازندران به استان سفر کرده است. در این مراسم علیرضا مسکنی فرمانده جدید انتظامی مازندران شد و از زحمات مهدی توکلی تقدیر شد.