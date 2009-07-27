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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

کره شمالی تحریمهای شورای امنیت را تلافی می کند

کره شمالی تحریمهای شورای امنیت را تلافی می کند

وزیر دفاع کره شمالی روز گذشته قول داد که اقدامات تلافی جویانه ای را در برابر تحریمهای جدید شورای امنیت انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی، "کیم یونگ چان" گفت: در جهت پاسخگویی به تحریمهای دشمن مصمم هستیم و اقدامات تلافی جویانه ای را در برابر آنها انجام می دهیم.

وی افزود: در صورت حمله آمریکا و هم پیمانان آن ضربات کوبنده و مرگباری را بر امپریالیست آمریکا و دست نشانده های آن در سئول بکار می بریم.

پیونگ یانگ همچینن امروز یکشنبه به صورت جداگانه رزمایش نظامی سالانه آینده آمریکا و کره جنوبی را به عنوان اقدامی در جهت آماده شدن برای حمله به این کشور خواد و آن را محکوم کرد.

در سال 2005 کره شمالی موافقت خود را با خلع سلاح های هسته ای خود اعلام کرد و آمریکا نیز متعهد شد تا پیونگ یانگ را تحت تصرف خود درنیاورد و به آن تجاوز نکند اما در ماه آوریل گذشته کره شمالی تصمیم به غنی سازی اورانیوم گرفت و با این عمل تحریمهای مالی علیه پیونگ یانگ افزایش یافت.

کره جنوبی، ژاپن، انگلیس و فرانسه در بیانیه هایی، آزمایشهای موشکی کره شمالی را محکوم کردند، اما چین و روسیه بر آرامش تاکید کرد و از تمام طرفهای خواستند از دست زدن به گامهایی که سبب بی ثباتی بیشتر در منطقه می شود، خودداری کنند.

کد مطلب 919008

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