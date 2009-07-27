کره شمالی تحریمهای شورای امنیت را تلافی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی، "کیم یونگ چان" گفت: در جهت پاسخگویی به تحریمهای دشمن مصمم هستیم و اقدامات تلافی جویانه ای را در برابر آنها انجام می دهیم.

وی افزود: در صورت حمله آمریکا و هم پیمانان آن ضربات کوبنده و مرگباری را بر امپریالیست آمریکا و دست نشانده های آن در سئول بکار می بریم.

پیونگ یانگ همچینن امروز یکشنبه به صورت جداگانه رزمایش نظامی سالانه آینده آمریکا و کره جنوبی را به عنوان اقدامی در جهت آماده شدن برای حمله به این کشور خواد و آن را محکوم کرد.

در سال 2005 کره شمالی موافقت خود را با خلع سلاح های هسته ای خود اعلام کرد و آمریکا نیز متعهد شد تا پیونگ یانگ را تحت تصرف خود درنیاورد و به آن تجاوز نکند اما در ماه آوریل گذشته کره شمالی تصمیم به غنی سازی اورانیوم گرفت و با این عمل تحریمهای مالی علیه پیونگ یانگ افزایش یافت.

کره جنوبی، ژاپن، انگلیس و فرانسه در بیانیه هایی، آزمایشهای موشکی کره شمالی را محکوم کردند، اما چین و روسیه بر آرامش تاکید کرد و از تمام طرفهای خواستند از دست زدن به گامهایی که سبب بی ثباتی بیشتر در منطقه می شود، خودداری کنند.