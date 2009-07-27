خودروهای فاقد برچسب معاینه فنی توقیف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هاشمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از تاریخ دهم مردادماه سال جاری پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تمام خودروهایی که فاقد معاینه فنی باشند به شدت برخورد می کند و این خودروها توقیف خواهند شد.

وی ادامه داد: ما از دی ماه سال گذشته به خودروهایی که فاقد معاینه فنی خودرو بودند مهلت داده بودیم تا معاینه فنی دریافت کنند. بنابراین پلیس بدون هیچگونه اغماضی با تمامی خودروهای فاقد معاینه فنی سبک و سنگین به شدت برخورد می کند.

وی همچنین در رابطه با وضعیت موتورسواران در شهر تهران گفت: در حال حاضر 18 درصد مجروحان و 50 درصد کشته های تصادفات رانندگی را موتورسواران تشکیل می دهند. بنابراین باید برای ایمنی و وضع قوانین جدید در رابطه باموتورسواران و موتورسیکلتها تصمیم گیری جدی شود.

وی با اشاره به اینکه هیچگونه از کلاه های ایمنی که در حال حاضر ارایه می شوند ایمن نیستند، گفت: موتورسواران همچنین از لباسهای ایمنی و یا کلاه ایمنی استفاده نمی کنند و همین امر موجب کشته شدن موتورسواران در تهران می شود.