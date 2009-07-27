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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۴۱

آغاز طرح ثبت و تحلیل عملیات بهداشتی درمانی کاروانهای حج تمتع خراسان رضوی

آغاز طرح ثبت و تحلیل عملیات بهداشتی درمانی کاروانهای حج تمتع خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: طرح ثبت و تحلیل عملیات بهداشتی درمانی کاروانهای حج تمتع به صورت آزمایشی در این استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر مهدی علیزاده بیرجندی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این طرح در بین اعضای 56 کاروان حج در شهرستانهای خراسان رضوی اجرا می شود که بیشتر اعضای آن در مشهد قرار دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: در اجرای این طرح مذکور نه هزار زائر حج تمتع خراسان رضوی زیر پوشش قرار گرفته که اطلاعات فردی، معاینات بهداشتی و پزشکی آنان ثبت و مورد تحلیل قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: داده های آماری مربوط به معاینات بهداشتی و پزشکی زائران در قبل و هنگام سفر جمع آوری شده و در اختیار پزشک کاروان قرار می گیرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: در اجرای طرح ثبت، تحلیل عملیات بهداشتی و درمانی کاروانهای حج تمتع کار معاینات بهداشتی و درمانی اعضا به ویژه استطاعت جسمی زائران مورد ارزیابی قرار گرفته که در صورت نداشتن مشکلات خاص می توانند به حج اعزام شوند.

دکتر علیزاده بیرجندی افزود: در حج تمتع امسال 56 پزشک از بین 102 پزشک انتخاب شده که در اجرای طرح مذکور همکاری می کنند.

وی با بیان اینکه داده های استخراج شده از این طرح راهکار نوینی را فراروی پزشکان حج در سالهای آتی قرار می دهد، گفت: طرح ثبت و تحلیل عملیات بهداشتی درمانی کاروانهای حج تمتع به ارتقا سطح خدمات بهداشتی درمانی کمک مطلوبی می کند.

کد مطلب 919011

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