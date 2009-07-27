موردی از آنفلوانزای خوکی در استان مرکزی دیده نشده است

بابک عشرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک ضمن خواستار رعایت نکات پیشگیرانه آنفلوانزای خوکی در کشور افزود: برای جلوگیری از شیوع ویروس این بیماری مردم در اماکن شلوغ و تجمعات انسانی کمتر ظاهر شده و سعی کنند تا حد امکان از روبوسی با کسانی که مسافرتهای خارجی داشته اند، پرهیز کنند.

وی با تاکید بر سرعت بالای انتقال این بیماری گفت: باید سطوح ایمنی و بهداشتی تقویت شود که آگاهی‌ رسانی عمومی به مردم در پیشگیری از شیوع احتمالی این بیماری در راس فعالیت‌ها قرار دارد.

عشرتی از مهم‌ترین علائم بروز این بیماری را تب و لرز، سرفه، اسهال و استفراغ، آبریزش بینی و درد عضلانی عنوان کرد و گفت: در صورت مشاهده این علائم فرد بیمار باید ایزوله شود و افرادی که در تماس مستقیم با وی هستند به مدت یک هفته زیر نظر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه آنفلوانزای خوکی دوره کمون چهار روزه دارد و با رسیدن به مرحله بیماری بین هفت تا 10 روز به طول می‌انجامد، افزود: رعایت بهداشت فردی در استفاده اختصاصی از ظروف، زدن ماسک هنگام بروز علایم سرماخوردگی باید رعایت شود.

وی خاطر نشان کرد: آمادگی‌های لازم از نظر درمان و دارو و وسایل جانبی آزمایشگاهی و حفاظتی و اماکن فیزیکی در استان مرکزی به منظور ارائه خدمات بهینه در صورت شیوع احتمالی این بیماری در منطقه وجود دارد.