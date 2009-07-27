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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

قرارداد پروژه تولید تجهیزات 6 میلیون خط تلفن همراه تمدید شد

قرارداد پروژه تولید تجهیزات 6 میلیون خط تلفن همراه تمدید شد

قرارداد پروژه تولید تجهیزات 6 میلیون خط تلفن همراه تا پایان امسال تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: در راستای توسعه و افزایش توان داخلی در تولید تجهیزات مخابراتی و قطع وابستگی فنی به خارج از کشور بیش از 40 درصد تجهیزات پروژه تولید 6 میلیون خط تلفن همراه داخل کشور تولید و تحویل شده است.

کلیه مراحل اجرایی این پروژه با وجود اینکه برای اولین بار در سطح کشور انجام می شود و به لحاظ فنی دارای ابعاد پیچیده و گسترده ای است تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر 168 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال 86 به کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار شامل شرکتهای داخلی، کارخانجات مخابراتی ایران، فنون مخابراتی راه دور، فنون ارتباطات سیار، صا شیراز، صنایع قطعات الکترونیک ایران و میکرو موج واگذار شده است.
 

کد مطلب 919016

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