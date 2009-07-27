سرویس اطلاعاتی اسرائیل بی عرضه است/ رد ادعای صادرات اورانیوم به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، در همین رابطه "ژان رامون کوئینتانا" مسئول دفتر ریاست جمهوری بولیوی گفت : بولیوی یک کشور صلح دوست است.سرویس اطلاعلاتی اسرائیل یک سرویس بی عرضه ونادان است زیرا اقدام به انتشار گزارشهای غلط درباره بولیوی می کند.

واشنگتن تایمز می نویسد : مناطق شرقی بولیوی از نظر ذخایر اورانیوم غنی هستند از همین رو ایران تلاش خود را برای خرید این ماده از آمریکای لاتین آغاز کرده است.

این روزنامه در ادامه به امضای توافقنامه بین ایران و بولیوی برای ارتقای مبادلات دوجانبه تا سطح یک میلیارد و 200 میلیون دلار اشاره کرد و نوشت : ممکن است این قرار داد برای صادرات اورانیوم به ایران باشد.

به نوشته این روزنامه، پیش بینی های آمریکا حکایت از آن دارد که ذخایر اورانیوم ایران تا سال 2010 به پایان می رسد و از همین رو کشورها باید نظارت بیشتری را به صادرات خود داشته باشند تا از فروش "کیک زرد" به ایران جلوگیری شود.

در ادامه این گزارش آمده است : بر اساس مدارک محرمانه موجود در دولت آمریکا، میزان اورانیومی که ایران از معادن خود بدست می آورد برای فعالیت هسته این کشور کافی نیست و از همین رو تلاش می کند تا اورانیوم مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر تامین کند.

چندی قبل نیز روزنامه تایمز به نقل از دیپلماتها ادعا کرد که ایران به دنبال واردات مواد خام هسته ای بوده و غرب نیز در تلاش است تا از صادرات این مواد به تهران جلوگیری کند.

روزنامه تایمز با ذکر این ادعا در ادامه بر مبنای سیاست جنجال سازی غرب بدون توجه به واقعیت بومی برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نوشت : دیپلماتهای غربی معتقدند که ذخایر کیک زرد ایران رو به اتمام است و کیک زرد موجود در ایران ظرف چند ماه آینده به پایان می رسد از همین رو تهران در تلاش است تا از طریق کشورهای تولید کننده این ماده، نیاز خود را فراهم کند اما برخی کشورهای غربی از جلمه انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان اقدامات دیپلماتیک گسترده ای را آغاز کرده اند تا از انتقال این مواد به ایران جلوگیری کنند.

بر اساس همین ادعا و پیش از کریسمس، وزارت خارجه و اداره امور کشورهای مشترک المنافع در وزارت خارجه انگلیس نامه هایی را حاوی درخواست رسمی به دیپلماتهای خود در قزاقستان، ازبکستان و برزیل که از تولید کنندگان بزرگ اورانیوم در جهان هستند ارسال کرده و از آنها خواستند تا دولتهای این کشورها را راضی به عدم فروش محصولات اورانیوم از جمله کیک زرد به ایران کنند.

تایمز در ادامه مطلب بی اساس خود نوشت که ایران نیاز خود به کیک زرد را در دهه 1970 و تحت حکومت شاه مخلوع از آفریقای جنوبی تامین می کرد، اما کیک زرد تهیه شده از آفریقای جنوبی هم اکنون در حال به پایان رسیدن است.

این ادعا در حالی مطرح می شود که که دانشمندان جوان ایرانی با تکیه بر دانش بومی به علم و فناوری مورد نیاز برای تولید کیک زرد دست یافته اند.

بیان این ادعا ( تامین اورانیوم از خارج ) عجیب است زیرا در برنامه ای در حدود سه سال قبل ایران تمامی تاسیسات هسته ای خود در نطنز را در معرض دید خبرنگاران داخلی و خارجی و همینطور نمایندگان نم ( جنبش عدم تعهد ) قرار داد، مشخص شد که تمامی مراحل استخراج اورانیوم و تولید کیک زرد در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام شده و کیک زرد مورد نیاز برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان از معادن داخلی تامین می شود.