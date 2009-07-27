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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

مجتمع قضایی خانواده کرمان ماهانه به 500 پرونده رسیدگی می کند

مجتمع قضایی خانواده کرمان ماهانه به 500 پرونده رسیدگی می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مجتمع قضایی خانواده کرمان گفت: مجتمع قضایی خانواده کرمان هر ماه به طور میانگین به 500 پرونده خانوادگی رسیدگی می کند.

حجت الاسلام ماشاالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درکرمان از رسیدگی به 500 پرونده در مجتمع قضایی خانواده به صورت ماهانه خبر داد و اظهار داشت: 70 درصد این پرونده ها به طلاق مربوط می شود.

وی بیان کرد: 30 درصد از متقاضیان طلاق در کرمان زوجهایی هستند که تنها دو یا سه سال از ازدواج آنها گذشته است.

رئیس مجتمع قضایی خانواده کرمان زندگی کردن در کنار خانواده را یکی از مهمترین عوامل جدایی زوجهای جوان برشمرد و عنوان کرد: اطلاع خانواده ها از درگیری و مشاجره همسران جوان باعث تشدید اختلافات می شود.

ابراهیمی اضافه کرد: افراد میانسال 30 درصد متقاضیان طلاق در کرمان را تشکیل می دهند که با وجود داشتن فرزند این قشر کمتر به صلح و سازش می رسند.

وی با بیان اینکه 10 درصد آمار طلاق در کرمان به زوجهای بالای 50 سال مربوط است از مشکلات روحی و روانی به عنوان علت اصلی این جدایی ها نام برد.

ابراهیمی یادآور شد: 30 درصد از افراد برای مطالبه مهریه و جهیزیه و یا حضانت و نفقه فرزند به دادگاه قضایی خانواده مراجعه می کنند.

کد مطلب 919022

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