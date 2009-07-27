تصویربرداری"جویندگان صندوقچه گمشده" در زعفرانیه ادامه دارد

تبریزی به خبرنگار مهر گفت: تمام لوکیشنهای این فیلم در تهران است و تصویربرداری از هفته گذشته در زعفرانیه شروع شده است. ضبط این پروژه 10 روز آینده به پایان میرسد و به احتمال زیاد در یکی از اعیاد شعبان از یکی از شبکههای تلویزیون پخش میشود.
فیلم تلویزیونی "جویندگان صندوقچه گمشده" به نویسندگی شهرام شکیبا و با بازی بهرام شاهمحمدلو، امیر فیضی، سیاوش طهمورث، جمال اجلالی، فلورا سام، رامین ناصرنصیر، احمد پورمخبر و مصطفی طاری تهیه میشود و داستان آن درباره گروهی از پیرمردان آسایشگاه سالمندان است.
عوامل این پروژه عبارتند از هوشنگ غفوری مدیر تصویربرداری، مجید اوجی تهیهکننده، روزبه کلباسی تدوین، محمد علیزاده صدابردار، عباس دغاغی مدیر تولید و حسین صالحیان طراح گریم.
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