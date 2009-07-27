مسائل کشاورزی سرلوحه برنامه های تولیدی شبکه جهانبین قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، عمران حیدری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه طرح رسانه ‌ای مسائل کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با بیان قابلیتهای مهم و پتانسیلهای قوی استان چهارمحال ‌و بختیاری در عرصه‌ های مختلف و از جمله بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از زمین حاصلخیز، آب کافی و همچنین کشت برخی محصولات نوپا مانند زعفران اظهار داشت: بررسی مسائل کشاورزی در سرلوحه برنامه های سال جاری این مرکز قرار دارد.

رئیس دانشگاه شهرکرد نیز در این جلسه کشاورزی را از مسائل محوری توسعه و شاخص‌ استان در رشد بخش کشاورزی را مطلوب برشمرد.

اسماعیل اسدی، توسعه کشاورزی و جذب جوانان به این بخش را مستلزم تغییر در رویکرد و نگاه کشاورزی سنتی یا اصطلاحا "رعیتی " از طریق برنامه ­های صدا و سیما دانست.

سعادت اله عباسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه جلسه با تأکید بر لزوم برنامه‌ ریزی دقیق در مبحث کشاورزی به عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در پیشرفت استان، خواستار همکاری بیش از پیش صدا و سیما در تقویت فرهنگ و روحیه تعاون کشاورزان برای رعایت الگو و پیشرفتهای جدید کشاورزی به منظور بهره برداری بهینه از منابع، فرهنگسازی برای ایجاد و گسترش سامانه های آبیاری تحت فشار، آموزشهای تولید صنایع لبنی و محصولات کشاورزی نظیر قارچ و ... برای روستاییان و کشاورزان شد.