تشکیلات خودگردان از برگزاری کنفرانس صلح توسط آمریکا خبر ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پیش از این منابع خبری صهیونیست از طرح اوباما برای برگزاری کنفرانسی با حضور "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، "ابومازن"رئیس تشکیلات خودگردان، "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر، "عبدالله دوم" پادشاه اردن و "محمد ششم" پادشاه مغرب درباره صلح در خاورمیانه، خبر داده بودند.

بر این اساس حضور "بشار اسد" نیز در این کنفرانس، در صورت توافق واشنگتن - دمشق دور از ذهن نیست.

این درحالیست که"صائب عریقات" اعلام کرده است: ما هیچ خبری در زمینه طرح جدید آمریکا برای برگزاری کنفرانس صلح در خاورمیانه نداریم.

وی پایبندی رژیم صهیونیستی به راه حل دو دولت و توقف کامل شهرک سازی را پیش شرط هرگونه توافقی در زمینه حل منازعات منطقه دانست.

از سوی دیگر امروز مقرر است ابومازن با فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه "جرج میچل" در رام الله درباره پیشبرد صلح در منطقه و از سرگیری مذاکرات با رژیم صهیونیستی دیدار کند.

میچل از روز گذشته به سرزمین های اشغالی سفر کرده است و با مقامات تل آویو مذاکره کرده است. وی پیش از این در دمشق با بشار اسد دیدار داشت.