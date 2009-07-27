اشتراک برق در اهواز در سال جاری 40 درصد افزایش یافت

یدالله حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در یک سال گذشته باتوجه به اجرای طرح ضربتی جمع آوری اشتراکهای غیرمجاز در شهر اهواز، گامی مهم در اصلاح شبکه و واقعی کردن میزان مصرف انرژی در این شهرستان برداشته شده است.

وی افزود: تغییرات اساسی در شبکه مناطق حاشیه شهر اهواز باعث شد تا اشتراکهای برق در این مناطق از حالت غیرمجاز به مجاز تبدیل شوند و در نتیجه میزان اتلاف انرژی در شبکه برق اهواز کاهش یابد.

حضرتی با اشاره به تلاش های انجام شده در این زمینه گفت: استفاده از کابلهای خودنگهدار در شبکه توزیع موجب شد بیش از 95 درصد احتمال ایجاد اشتراک برق غیرمجاز کاهش یابد.

وی با اشــاره به دیگر مزایای اجرای این طرح در شهر اهواز خاطرنشان کرد: اجرای طرح جمع آوری اشتراکهای غیرمجاز در شبکه برق اهواز پایداری شبکه برق این شهرستان را تا حد فراوانی افزایش داده است و پیش بینی می شود در مدت زمانی کوتاه، این طرح در دیگر مناطق شهر اهواز نیز به اجرا در آید.

مدیرعامل شرکت برق اهواز تاکید کرد: در سال جاری بیش از 16 هزار و 190 فقره اشتراک برق فروخته شده است که این میزان اشتراک جدید در مقایسه با فروش در مدت زمان مشابه سال قبل بیش از 40 درصد افزایش نشان می دهد، علاوه بر این بیش از 80 درصد اشتراکهای فروخته شده از غیرمجاز به مجاز تبدیل شده است.

وی افزود: در مناطق حاشیه شهر اهواز همچون پردیس، شیبان، فرهنگیان، کوی طالقانی و سید خلف تا کمتر از یک ماه آینده این طرح اجرا می شود و همزمان با اجرای این طرح، اصلاح شبکه نیز اجرا خواهد شد.