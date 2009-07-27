حسن انوشه سرپرست دانشنامه ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد در اجرای مفاد قرارداد چاپ و توزیع این دانشنامه، گفت: متاسفانه این سازمان به تعهداتش در قبال مولفان دانشنامه عمل نکرده و نمی‌کند. به همین خاطر تصمیم گرفته‌ام تمامی جلدهای منتشر شده را پس بگیرم و توسط ناشری دیگر آن را چاپ کنم.

وی با اشاره به انتشار 9 جلد از این دانشنامه درباره روند تدوین جلدهای دیگر آن افزود: قبلاً قرار بود دانشنامه در 4 جلد دیگر ادامه یابد اما با توجه به اینکه مباحث مربوط به ایران بسیار حجیم و وقتگیر است حجم کلی دانشنامه هم طبیعتاً افزایش خواهد یافت.

انوشه اضافه کرد: در حال حاضر با تعدادی از اعضای گروهی که از ابتدا کار تدوین دانشنامه را بر عهده داشته‌اند سرگرم نگارش جلدهای 10، 11، 12، 13 و 14 هستیم که احتمالاً به اضافه یک جلد دیگر درباره فارسی پژوهان و مراکز فارسی پژوهشی تکمیل خواهد شد. در واقع دانشنامه که قرار بود در 13 جلد منتشر شود در 15 جلد تدوین خواهد شد.

سرپرست دانشنامه ادب فارسی با انتقاد از عملکرد ناشر 9 جلد این اثر به دشواریهای چنین کارهایی اشاره کرد و گفت: به گفته خرمشاهی اگر 300 درصد از قیمت پشت جلد را هم به مولفان یک دانشنامه بدهند خرج آن درنمی‌آید در حالی که آنها قرار است تنها 15 درصد از قیمت پشت جلد را به تدوین‌کنندگان دانشنامه بدهند.

وی از مذاکره با سه ناشر خصوصی برای انتشار دانشنامه ادب فارسی خبر داد و تاکید کرد: به خاطر اینگونه مشکلات تصمیم گرفته‌ام که 9 جلد منتشر شده دانشنامه را از سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد پس بگیرم و دوباره با اصلاحاتی اساسی دست به کار چاپ آن شوم. به همین دلیل با دو سه ناشر از جمله انتشارات چشمه رایزنی کرده‌ام و کیائیان (مدیر این انتشارات) از این کار استقبال کرده است.

حسن انوشه از سال 1372 به دعوت وزارت ارشاد وقت شروع به تدوین "دانشنامه ادب فارسی" کرد. ناشر این دانشنامه سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که انتشار جلد اول آن را از سال 75 شروع کرده است. بر اساس برآورد بودجه "دانشنامه ادب فارسی" سالانه حدود 12 میلیون تومان است که می‌بایست از طریق سازمان مذکور تأمین شود.

مجلدهای 9 گانه این دانشنامه که تا کنون مننتتشر شده شامل ادب فارسی در آسیای میانه، شبه‌قاره، قفقاز، افغانستان، آناتولی بالکان، جهان عرب و فرهنگ اصلاحات، موضوعات و مضامین ادب فارسی است.