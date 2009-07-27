جزئیات کاهش قیمت محصولات ایرالکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایمیدرو معاون مالی و اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: با توجه به واگذاری سهام شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) توسط سازمان خصوصی‌سازی، حسابهای این شرکت کاملا شفاف است.

ایرج اکبریه گفت: از تیرماه سال گذشته تا اوایل سال جاری از پنج عضو هیئت مدیره شرکت، دو نفر توسط خریداران در هیئت مدیره حضور داشته‌اند که این تعداد از اوایل امسال به سه نفر افزایش یافته و یک نفر هم نماینده سهام عدالت است.

به گفته وی صورتهای مالی شرکت ایرالکو از سال 75 تاکنون توسط حسابرس معتمد بورس رسیدگی و در مجامع عمومی شرکت مذکور تصویب شده و 40 درصد سهام این شرکت در دو بلوک 20 درصدی از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است.

وی افزود: در پایان سال 87 حدود 24 هزار و 500 تن آلومینیوم در انبار شرکت ایرالکو موجود بوده که طبق استانداردهای حسابداری با توجه به کاهش نرخ فروش، حدود 32 میلیارد تومان «ذخیره کاهش ارزش» در حسابهای شرکت منظور شده و به هزینه سال 87 منظور شده است.

اکبریه ادامه داد: با توجه به بهره‌برداری بخشی از طرح 110 هزار تنی جدید ایرالکو مبلغی حدود 15 میلیارد تومان به هزینه استهلاک شرکت اضافه شده است.

وی با اشاره به رکود جهانی و کاهش حدود 50 درصدی بهای فلزات در بازارهای جهانی گفت: محصولات شرکت ایرالکو که براساس نرخ LME لندن در بورس کالا معامله می‌شود، از حدود 2800 تومان برای هر کیلو در اوایل سال 87 به حدود 1500 تومان در اواخر سال 87 کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: چنانچه میانگین نرخهای فروش در شش ماهه نخست سال 87 در نیمه دوم سال نیز تحقق می‌یافت، سود سال 87 شرکت ایرالکو نیز به حدود 40 میلیارد تومان می‌رسید.

لازم به ذکر است، میزان سود شرکت ایرالکو در سالهای 85 و 86 هر سال معادل 40 میلیارد تومان بود.