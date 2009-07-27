پژوهشگاه علوم انسانی در چهار رشته جدید دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آیت ‌اللهی با بیاناین خبر گفت: هیئت امنای پژوهشگاه در آخرین جلسه خود با راه ‌اندازی رشته غرب‌ شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته ‌های تاریخ ایران دوره اسلامی، زبان و ادبیات عرب و فلسفه و حکمت متعالی در مقطع دکتری موافقت کرد.

وی اضافه کرد: پس از اخذ موافقت شورای گسترش آموزش عالی با راه ‌اندازی رشته‌ های جدید، از سال تحصیلی 90-89 اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته ‌ها خواهیم کرد.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به اینکه تلاش داریم این مرکز را در عرصه بین‌المللی بیش از پیش مطرح کرده و توانمندیهای خود را به جامعه علمی خارج از کشور نیز معرفی کنیم، ادامه داد: در همین راستا در نظر داریم در برخی رشته‌ ها اقدام به پذیرش دانشجویان خارجی کنیم که در گام نخست مقرر شده است اولویت پذیرش در رشته فسلفه و حکمت متعالی در مقطع دکتری با دانشجویان خارجی باشد.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دارای ویژگیهای قابل توجهی برای دانشجویان جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است، گفت: به دلیل آنکه پژوهشگاه علوم انسانی آموزش و پژوهش را همزمان و در کنار یکدیگر مد نظر قرار داده است، محیطی مناسب را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراهم آورده است تا همزمان با تحصیل بتوانند در پروژه ‌های تحقیقاتی نیز مشارکت داشته باشند.

آیت اللهی افزود: دانشجویان ممتاز پژوهشگاه این امکان را خواهند داشت که همزمان با تحصیل و پس از آن، در پروژه‌ های پژوهشی موجود شرکت کنند همچنین تلاش می‌ کنیم زمینه اشتغال دانشجویان نخبه و ممتاز پژوهشگاه را در این نهاد فراهم سازیم.