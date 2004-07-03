مرتضي تمدن در گفتگو با خبرنگارپارلماني" مهر" افزود : عصر فردا (يكشنبه ) نيز در جلسه‌ هيات رييسه كميسيون تلفيق برنامه كاري كميسيون و اينكه بررسي لايحه برنامه چهارم در چند شيفت كاري صورت بگيرد ، تصميم گيري خواهد شد .



گفتني است به دنبال بروز اختلاف درنمايندگان مجلس مبني بر بررسي كليات لايحه برنامه چهارم يا موارد ابهامي و ايرادات در كميسيون تلفيق ، غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني چهارشنبه دهم تيرماه با اشاره به جلسه هيات رييسه اعلام كرد: مصوبات مجلس در همه ادوار مستمر و قانوني است و كميسيون تلفيق مجلس هفتم فقط موارد ابهامي و ايرادات شوراي نگهبان را در لايحه برنامه چهارم توسعه بررسي مي كند .