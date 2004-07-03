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۱۳ تیر ۱۳۸۳، ۱۴:۰۸

عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق اعلام كرد :

كميسيون تلفيق لايحه برنامه‌ چهارم دوشنبه تشكيل جلسه مي‌دهد

مرتضي تمدن نماينده شهركرد و عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق اعلام كرد : بررسي لايحه برنامه‌ چهارم توسعه در اين كميسيون از صبح روز دوشنبه آغاز مي‌ شود.

مرتضي تمدن در گفتگو با خبرنگارپارلماني" مهر"  افزود : عصر فردا (يكشنبه ) نيز در جلسه‌ هيات رييسه كميسيون تلفيق برنامه كاري كميسيون و اينكه بررسي لايحه برنامه چهارم در چند شيفت كاري  صورت بگيرد ، تصميم گيري خواهد شد .

گفتني است به دنبال بروز اختلاف درنمايندگان مجلس مبني بر بررسي  كليات لايحه برنامه چهارم يا موارد ابهامي و ايرادات در كميسيون تلفيق ، غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني چهارشنبه  دهم تيرماه  با اشاره به جلسه هيات رييسه اعلام كرد: مصوبات مجلس در همه ادوار مستمر و قانوني است و كميسيون تلفيق مجلس هفتم فقط موارد ابهامي و ايرادات شوراي نگهبان را در لايحه برنامه چهارم توسعه بررسي مي كند 

کد مطلب 91905

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